 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak

Galatasaray'da çalıştığı dönem yıllık 2 milyon euroya yakın maaş alan ünlü teknik adam Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.

27.12.2023 - 18:27,  Güncelleme: 18:32
Abone Ol

Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a transfer olan ünlü teknik adam Fatih Terim, yunan ekibinde yıllık 1 milyon eoru kazanacak.

YUNAN BASINI YAZDI

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından tecrübeli teknik adamın maaşı merak konusu oldu. Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

1 MİLYON EURO ALACAK

Habere göre Fatih Terim'in maaşının Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Komşu'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti.

Panathinaikos\'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
YORUMLAR (1)
  • Dadaş Nihat: futbol kadar gereksiz birşey yok. onlara trilyonlar kazandırıyoruz bizler ise asgari ücrete çalışıyor. sonra adalaetsiz dünya diyoruz. Yanıtla 1 3

Panathinaikos, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika


18:42
Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36
Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27
Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:05
10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu 10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı

Son Dakika
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
18:36 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:27 Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
18:05 10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
17:55 Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46 Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44 TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi'nde çekilecek
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 19:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Panathinaikos'a imza atan Terim, yıllık 1 milyon euro kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement