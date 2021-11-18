Fatih Terim, TFF başkanı olabilir mi? Ümit Davala, İmparator'un yeni hedefi hakkında ipucu verdi

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu derbi öncesinde GS TV'de yayınlanan "Kolaysa Bil Bakalım" programında, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuları Ümit Karan ve Ümit Davala açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNU YÖNETMESİ LAZIM"

Ümit Karan yaptığı açıklamada, "Fatih hoca gibi ismi İmparator olmuş birini eleştirenler de oluyor. Spor insanla yapılır. zaman zaman tabii ki formsuz olabilirsin. Eleştirmek için bir şeyler bulmak lazım. Sevmediğin için eleştirmen doğru değil. Başardıklarını başarabilecek dünyada hoca gelmez. Aktif hocalar içerisinde en çok kupa kazanan 3 isimden biri. Bu kolay değil. Bana sorarsan Fatih Hoca'nın Türk futbolunu yönetmesi lazım, sadece Galatasaray'ı değil" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İLERİDE TFF BAŞKANI OLABİLİR"

Fatih Terim'in TFF başkanlığını düşündüğünü belirten Ümit Davala, "Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz" dedi.