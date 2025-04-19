Federasyon Başkanı Yıldız, muaythaiye gösterilen ilgiden memnun

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, muaythainin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı da olan Yıldız, eski Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna adına Antalya Spor Salonu'nda organize edilen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Sporcuların beş gün ringe çıktığını ve kaliteli müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyalarını dağıttıklarını belirten Yıldız, "Burada birinci olan sporcular, 22-31 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Elit büyükler kategorisinde ilk dörde girecek sporcular, Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nde yarışacak. Ligde şampiyon olanlar, Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılabilecek." ifadelerini kullandı.

Yıldız, muaythai sporuna desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'de muaythai sporunun popülerliğinin ve gösterilen ilginin zirvede olduğunu anlatan Yıldız, "Faaliyetlerimizde akış, sistem, program ve organizasyon kalitesi uluslararası düzeyde. Dünya Muaythai Federasyonu, Avrupa Muaythai Federasyonunun prensip ve ilkeleri gereği, sporun yanında sosyal proje, ödül gecesi, çevre politikası gibi global projeleri örneklendirerek, muaythaiyi yerele yayma politikasına katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.