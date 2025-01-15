Federasyon Kupası'nın Yarı Finalistleri Belirlendi

Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

13-14 Ocak tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselen Esenler Erokspor, Harem Spor, Trabzonspor ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor, 16 - 18 Ocak tarihlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele verecekler.

Kupada çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

13 Ocak Pazartesi

Carpartner TED Ankara Kolejliler 73-81 Esenler Erokspor

Harem Spor 84-73 iLab Basketbol

14 Ocak Salı

Trabzonspor 81-64 Çayırova Belediyesi

MKE Ankaragücü Ikon Menkul 114-115 Konya Büyükşehir Belediyesi Spor

Federasyon Kupası 2025'in yarı final ve final maç programı ise şu şekilde:

16 Ocak Perşembe

16.00 Esenler Erokspor – Harem Spor

19.00 Trabzonspor – Konya Büyükşehir Belediyesi Spor

18 Ocak Cumartesi

17.00 – Final