Federasyon Kupası'nın Yarı Finalistleri Belirlendi

TÜRKİYE Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
13-14 Ocak tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselen Esenler Erokspor, Harem Spor, Trabzonspor ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor, 16 - 18 Ocak tarihlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele verecekler.
Kupada çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
13 Ocak Pazartesi
Carpartner TED Ankara Kolejliler 73-81 Esenler Erokspor
Harem Spor 84-73 iLab Basketbol
14 Ocak Salı
Trabzonspor 81-64 Çayırova Belediyesi
MKE Ankaragücü Ikon Menkul 114-115 Konya Büyükşehir Belediyesi Spor
Federasyon Kupası 2025'in yarı final ve final maç programı ise şu şekilde:
16 Ocak Perşembe
16.00 Esenler Erokspor – Harem Spor
19.00 Trabzonspor – Konya Büyükşehir Belediyesi Spor
18 Ocak Cumartesi
17.00 – Final
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