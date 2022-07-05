Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı - Son Dakika
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Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı

05.07.2022 18:27
Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı

Sierra Leone Futbol Federasyonu, toplamda 187 golün kaydedildiği iki maç için soruşturma başlattı. Federasyon, " Böyle utanç verici bir durumun cezasız kalmasına seyirci olamayız" açıklamasını yaptı.

Sierra Leone'da akılalmaz bir futbol olayı yaşandı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ikinci Lig maçındaKenema merkezli Kahunla Rangers ve Gulf FC of Kono, Pazar günü Premier Lig yükselme maçlarında rakiplerini ağır şekilde mağlup etti. Kahunla, Lubebu United'ı 95-0 ve Gulf FC de, Koquima Lübnan'ı 91-1 yenerek Sierra Leone futbol tarihinin en farklı iki galibiyetini elde etti. Ancak şaşırtıcı olan taraf, iki maçın devre arası skorları sadece 2-0 ve 7-1'di. Maçların skorları geçersiz sayıldı ve soruşturma başlatıldı.

"CEZASIZ KALAMAZ"

Sierra Leone Futbol Federayonu Başkanı Thomas Daddy, "Böyle utanç verici bir durumun cezası kalmasına seyirci olamayız. Derhal bir soruşturma başlatacağız ve bu vasatlıktan sorumlu olan herkesi tutuklayacağız. Suçlu bulunanların tümü federasyon kurallarına göre ele alınacak ve ayrıca ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonuna teslim edilecek" ifadelerini kullandı. Sierra Leone Futbol Federasyonu, FIFA ve CAF kurallarına uygun olarak Batı Afrika ülkesinde maç manipülasyonuna karşı "sıfır tolerans" sürdürüldüğünü açıkladı.

İKİNCİ YARIDA İŞLER KARIŞTI

Hem Kahunla hem de Gulf FC, son maçlar öncesi aynı puana sahiplerdi ve Premier Lig için Doğu Bölgesi'nin son eleme aşaması olarak kabul edilen Ulusal Lig'e katılmak için mücadele ediyorlardı. İki maç da aynı anda başladı ve Gulf FC-Koquima Lübnan maçının hakemi ikinci yarıyı yönetmeyi reddedince hakem değişikliği yaşandı.

ÇOK GOL ATAN ÜST LİGE ÇIKACAKTI

Kahunla'nın ligde toplam 93 golü olması ve Gulf'un 84 golü olması, daha çok gol atan takımı bir üst kademeye taşıyacağının netleşmesiyle, iki maçın da ikinci yarısında işler karmaşık bir hale büründü.

KINAMA GELDİ

Kahunla'nın CEO'su Eric Kaitell, ekibini ve olaya karışan diğer üç takımı sosyal medya hesabından kınayarak: "Teknik kadro ve yönetici üyeler de dahil olmak üzere tüm ekibi araştırmak için bir komite kuruyorum ve kim bu işe girdiyse ona göre işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı - Son Dakika
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