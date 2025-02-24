Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı

Spor

İki pitbull kendi sahibini parçaladı

Çocuklar azılı düşmanlarını böyle püskürttü

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SAVAŞ VAR"

Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımına, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar, Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

İşte o paylaşım;