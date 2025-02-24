Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımına, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" notunu düştü. Galatasaraylı taraftarlar, Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı - Son Dakika
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