Felipe Melo İstanbul'a geldi, Galatasaray sevgisini anlattı ve Terim'e 'babam' dedi - Son Dakika
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Felipe Melo İstanbul'a geldi, Galatasaray sevgisini anlattı ve Terim'e 'babam' dedi

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Felipe Melo İstanbul\'a geldi, Galatasaray sevgisini anlattı ve Terim\'e \'babam\' dedi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dijital program için İstanbul Havalimanı'na geldi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Melo, Galatasaray'ı sevdiğini, Fatih Terim'i 'babam' olarak nitelendirdiğini ve Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu söyledi.

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu, katılacağı bir program için İstanbul'a geldi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, dijital medyada katılacağı bir program için İstanbul'a geldi. Sao Paulo uçağıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Melo, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öte yandan sevenlerinin imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Felipe Melo, kullandığı Türkçe ifadelerle taraftarların ilgisini çekti.

"Galatasaray'ı özlüyor musun?" sorusuna, "Galatasaray kazansın, şampiyon olsun" şeklinde cevap veren Melo, kendisine Türkçe olarak, "En büyük Cimbom" diye seslenen taraftara, "En büyük Cimbom kardeşim" diyerek karşılık verdi.

Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Felipe Melo, "Fenerbahçe iyi kulüp ve iyi taraftarları var. Onlara saygı duyuyorum fakat ben Galatasaray'ı seviyorum" diye konuştu.

"Terim neden milli takımda değil, anlamıyorum"

Uzun yıllar Galatasaray'da birlikte çalıştığı Teknik Direktör Fatih Terim için ise Melo, "Terim benim babam, o en iyisi. Neden milli takımda değil anlamıyorum ama yine de saygı duyuyorum" açıklamalarında bulundu.

Felipe Melo daha sonra beraberindeki ekiple birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA
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