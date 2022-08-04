Fener, aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Tangocu için 10 milyon euro talep ediliyor

Sezona santrfor pozisyonunda Valencia, King, Joao Pedro, Serdar Dursun gibi isimlerle giren Fenerbahçe, yaşadığı bitiricilik sorununu çözmek için golcü takviyesi arayışında...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Racing Club'ta forma giyen Enzo Copetti'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Tangocu için oyuncunun kulübü Racing'in 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talebi olduğpu bildirildi.

İTALYAN EKİBİ UDINESE DE DEVREDE

İtalyan ekibi Udinese'nin de Copetti transferinde devrede olduğu iddia edildi.

İki kulübün de henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ve transferin ilgi boyutunda olduğunun altı çizildi.

Transferde aceleci davranmayan Udinese ve Fenerbahçe'nin oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu bildirildi.