Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Katar Ligi takımı Al Shamal ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı.

BRUMA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma 10. dakikadaki golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Al-Shamal, 54. dakikada Amjad Attwan ile eşitliği yakaladı. Enner Valencia 60. dakikada attığı gole ile farkı artırırken, Mergim Berisha ise 66. dakikada frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip, 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'in golüyle farkı 1'e indirdi. Serdar Dursun, 88. dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sarı-lacivertliler yeni sezonun 3. hazırlık maçında sahadan 4-2 galip ayrıldı.