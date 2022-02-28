Fenerbahçe, 3 puana son dakikada uzandı - Son Dakika
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Fenerbahçe, 3 puana son dakikada uzandı

28.02.2022 22:20
Fenerbahçe, 3 puana son dakikada uzandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.

Kaleci Altay, performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.

Arda 66 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.

Oyunda kaldığı bölümde hücumda etkisiz kalan 17 yaşındaki oyuncu, 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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