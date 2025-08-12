Fenerbahçe 5-2 İle Play-Off'a Yükseldi

Stat: Chobani

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tungoyi (Romanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 87 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 90+5 Yusuf Akçiçek), Fred (Dk. 87 İsmail Yüksek), Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran (Dk. 62 Talisca)

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin (Dk. 86 Tengstedt), Hwang (Dk. 74 Valente), Timber, Moussa, Sauer (Dk. 46 Borges), Ueda

Goller: Dk. 41 ve Dk. 89 Watanabe (Feyenoord), Dk. 44 Brown, Dk. 45+2 Duran, Dk. 55 Fred, Dk. 83 En-Nesyri, Dk. 90+5 Talisca (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Sauer, Dk. 75 Borges (Feyenoord), Dk. 21 Amrabat, Dk. 62 Duran (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

50. dakikada Feyenoord net fırsattan yararlanamadı. Kaleci Wellenreuther'in pasında Amrabat'ın ıskaladığı top Borges'in önünde kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat, ayaklarıyla gole izin vermedi.

55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Feyenoord'un savunmadan topla çıkmaya çalıştığı anda Archie Brown, yaptığı baskıyla topu Fred'e kazandırdı. Brezilyalı futbolcu ceza yayı dışından çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 3-1.

67. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına Moussa geçti. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Ahmedhodzic yakın mesafeden kafayı vurdu, İrfan Can Kahveci bu pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada Feyenoord etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Valente, savunmanın arkasına hareketlenen Timber'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzeltip vurmak istediği anda İrfan Can Eğribayat kalesini terk ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topla buluşup hızla rakip ceza sahasına gelen Archie Brown, ters kanattan kale sahası önüne hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Faslı golcü çaprazdan bekletmeden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

89. dakikada Feyenoord farkı 2'ye indirdi. Bos'un ceza sahasına gönderdiği ortada Ahmedhodzic göğsüyle Watanabe'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 4-2.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3'e çıkardı. Feyenoord savunmasının hatasında topu kapan Anderson Talisca, ceza yayı üzerinden plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 5-2.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-2'lik galibiyetle play-off turuna yükselmeyi başardı.