Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi

04.07.2022 09:49

Dün gece, Twitter'daki profil fotoğrafını 5 yıldızlı haliyle paylaşan Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan yanıt geldi. Galatasaray, yaptığı paylaşımda, "Müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübünden tüm taraftarlarına günaydın" ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı

GALATASARAY'DAN GÜNAYDIN MESAJI

Galatasaray Kulübü resmi hesabından, Fenerbahçe'nin bu paylaşımına yanıt verdi. Yapılan paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Twitter hesabından her gün yazılan günaydın mesajını müzesini paylaşarak atan Galatasaray, "Müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübünden tüm taraftarlarına günaydın" ifadelerini kullandı.

5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı
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Galatasaray, Fenerbahçe, Twitter, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray 'göndermeli' günaydın mesajıyla karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi - Son Dakika
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