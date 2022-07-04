Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi

Sarı-lacivertli kulüpten beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DAN GÜNAYDIN MESAJI

Galatasaray Kulübü resmi hesabından, Fenerbahçe'nin bu paylaşımına yanıt verdi. Yapılan paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Twitter hesabından her gün yazılan günaydın mesajını müzesini paylaşarak atan Galatasaray, "Müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübünden tüm taraftarlarına günaydın" ifadelerini kullandı.