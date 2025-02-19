Fenerbahçe Anderlecht'e Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Anderlecht'e Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Anderlecht ile oynayacağı maç için antrenmanını tamamladı ve Brüksel'e gidecek.

19.02.2025 11:53
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin ile tedavileri süren İsmail Yüksek ve Diego Carlos ise idmanda yer almadı.

Sakatlığından dolayı uzun zamandır takımdan ayrı kalan kaleci Livakovic de bugünkü çalışmanın tamamında yer aldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertliler, gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Brüksel'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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