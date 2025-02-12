Fenerbahçe, Anderlecht'i Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Anderlecht'i Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile yarın Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

12.02.2025 09:16
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

Play-off yolu

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.

Sırasıyla Belçika'dan Union Saint- Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

4 eksik

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht'i Ağırlıyor - Son Dakika

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