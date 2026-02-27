Fenerbahçe Antalya'da Taraftarla Buluştu

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılayacak Fenerbahçe, konaklayacağı Belek'teki otelin önünde taraftarlarca karşılandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest'i 2-1 mağlup eden ancak elenen Fenerbahçe, İngiltere'den özel uçakla Antalya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşması öncesi kamp yapacağı otele geçen Fenerbahçe kafilesini burada sarı lacivertli taraftarlar karşıladı.
Otel önünde meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşması, 1 Mart Pazar günü Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
