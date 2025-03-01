Fenerbahçe - Antalyaspor: 58. Randevu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe - Antalyaspor: 58. Randevu

Fenerbahçe - Antalyaspor: 58. Randevu

Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın 58. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler üstün durumda.

01.03.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Antalyaspor ile ligde 58. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 38-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe son maçına Ziraat Türkiye Kupası maçında Gaziantep FK'ya karşı çıkarken, elde ettiği galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde Antalyaspor'u yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 58. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 57 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 38 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 104 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe rekabette son 10 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını kaybetmedi. Üst üste son 5 maçta hanesine 3'er puan yazdıran sarı-lacivertliler, bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 19 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Derbide aldığı beraberlikle ligde 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 43 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Jose Mourinho cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin ardından sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 maç ceza aldı. Tahkim Kurulu tarafından cezası 2 maça indirilen Mourinho, yarın takımının başında sahaya çıkamayacak. Portekizli teknik adam, müsabakayı tribünden takip edecek.

Emre Belözoğlu, eski takımına karşı

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 6 kez rakip oldu. Belözoğlu'nun takımları 2 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezona Alex de Souza yönetiminde başlayan Antalyaspor'da 20. hafta öncesi Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Kırmızı-beyazlılar, 44 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 6 haftada 9 puan topladı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho, Antalyaspor, Fenerbahçe, istanbul, Politika, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Antalyaspor: 58. Randevu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Antalyaspor: 58. Randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.