Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maç Kadroları

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Yeray Alvarez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta
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