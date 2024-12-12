Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, Athletic Bilbao\'ya 2-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek bu sezon ilk defa gol atamadı. Maç sonrası taraftarlar yönetime tepki gösterdi ve Samet Akaydin protesto edildi. Cengiz Ünder, 12 maç aradan sonra sahaya döndü.

12.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Irfan Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi. Konuk ekip, Inaki Williams'ın 5 ve 45'inci dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

FENERBAHÇE, BU SEZON AVRUPA'DA İLK KEZ GOL ATAMADI

Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

TARAFTARLAR, YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını izlemek için stadyuma gelen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, maç oynanırken 'Ali Koç istifa' ve 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulunuldu.

SAMET AKAYDİN'E PROTESTO

Fenerbahçe'yi desteklemek için stadyumda bulunan taraftarlar, 31 yaşındaki stoper Samet Akaydin'i protesto etti. Athletic Bilbao'nun ilk golünde hatalı geri pas yaparak takımının 1-0 geri düşmesine sebep olan Samet Akaydin, golden sonra top her ayağına geldiğinde ıslıklı protestoya maruz kaldı.

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, 31 yaşındaki savunmacıyı devre arasında Çağlar Söyüncü ile değiştirdi.

CENGİZ ÜNDER, 12 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, 12 maç aranın ardından forma giydi. Son olarak 26 Eylül'de Union Saint- Gilloise maçında görev yapan Cengiz, daha sonraki 12 maçta yaşadığı sakatlık ve teknik ekip kararıyla görev yapamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçının 72'nci dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olarak sahalara döndü.

MERT MÜLDÜR, LYON MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sol bekte görev yapan Mert Müldür, 69'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Athletic Bilbao, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.