Fenerbahçe, Başakşehir\'i 3-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Dzeko ile verkaç sonrası kale önünde Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.
59. dakikada Kemen'in arasında savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ertuğrul Çetin'den önce dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-1
74. dakikada Tadic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada savunma arkasına atılan pasta Rodrigo Becao'dan topu alan Piatek'in ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.
76. dakikada Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan sarı-lacivertliler, Becao'nun devam edememesinden dolayı sahada 10 kişi kaldı.
90. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Ertuğrul Çetin dk. 32), Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 63), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (Youssef En Nesyri dk. 63), İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic dk. 56), Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın (Allan Saint Maximin dk. 55), Edin Dzeko
Yedekler: İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Başakşehir: Deniz Dilmen, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir (Dimitrios Pelkas dk. 87), Deniz Türüç (Hamza Güreler dk. 46), Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson (Patryk Szysz dk. 87), Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En Nesyri (dk. 74 ve 90) (Fenerbahçe) Krzysztof Piatek (dk. 59) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 45+2) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Berat Özdemir, Jerome Opoku, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Deniz Dilmen (Başakşehir) - İSTANBUL
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