Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i santrforları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, rakip yarı sahada baskı kurmasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Fenerbahçe, aradığı golü 42. dakikada Edin Dzeko ile bulurken, RAMS Başakşehir 45+1. dakikada Ba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan RAMS Başakşehir, 59. dakikada Piatek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 74. dakikada bir diğer golcüsü Youssef En-Nesyri ile bir kez daha öne geçti. Sarı-lacivertliler, 90. dakikada Faslı oyuncuyla bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti.

Livakovic, Oğuz ve Becao tamamlayamadı

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Dominik Livakovic, genç oyuncu Oğuz Aydın ve tecrübeli stoper Rodrigo Becao sakatlanarak maça devam edemedi.

Müsabakanın 27. dakikasında kendisini yere bırakan 29 yaşındaki Livakovic, kısa süreli tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Maçın 30. dakikasında bir kez daha yerde kalan Livakovic, 32. dakikada oyundan çıktı ve yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında RAMS Başakşehir'in ani atağında attığı deparla meşin yuvarlağı yatarak rakibinden kapan Oğuz Aydın, yerde kaldı.

Oyunda devam edemeyen ve tedavisi sahada yapılan 24 yaşındaki futbolcu, sekerek oyundan çıktı ve 55. dakikada yerine Allan Saint-Maximin dahil oldu.

Fenerbahçe'de son sakatlık ise Rodrigo Becao ile yaşandı. Maçın 76. dakikasında sakatlık yaşayan Becao, oyunda devam edemedi.

Değişiklik hakkı biten Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı

Fenerbahçe, değişiklik hakkının erken tamamlanması nedeniyle maçı 10 kişi tamamlamak durumunda kaldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, müsabakanın 62. dakikasında 5 oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandı.

Mücadelenin 76. dakikasında Rodrigo Becao sakatlanırken, oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, 78. dakikada Brezilyalı stoperin oyundan çıkmasıyla kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.

6 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 6 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir'e karşı kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe'nin 2 maçlık suskunluğunu Dzeko bozdu

Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu.

Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.

Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.

En-Nesyri ilk kez duble yaptı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon ilk kez bir müsabakada 2 gol attı.

RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.

27 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği 2 golle bu sezon ilk kez duble yaptı.

Ertuğrul ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Livakovic'in maça devam edememesi, İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı nedeniyle 21 yaşındaki eldiven bu sezon ilk kez süre aldı.

Genç oyuncu sahaya girerken, tribünlerden destek gördü.

Dzeko ligde 9'uncu golünü attı

Edin Dzeko, bu sezon ligde 9. golünü kaydetti.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve sarı-lacivertlilerin en çok gol atan ismi olan Dzeko, ligdeki 9 golünün yanı sıra Avrupa'da da 5 gol buldu.

Bosna Hersekli santrfor, attığı bu golle, gol krallığı yarışında 9'ar golü bulunan Beşiktaş'tan Ciro Immobile ve Trabzonspor'dan Simon Banza'yı yakalamayı başardı.

Deniz Türüç'e tepki

Fenerbahçeli taraftaralar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.