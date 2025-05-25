THY Euroleague Final Four final maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava ikram edildi ve başarılar dilendi.
THY Euroleague Final Four'da Monaco - Fenerbahçe Beko final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste samimi anlar yaşandı.
Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.
Ali Koç'un Mustafa Varank'ın elinden baklava yediği görüldü. Kameralara yansıyan bu samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi - Son Dakika
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