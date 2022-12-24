Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti - Son Dakika
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Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti

24.12.2022 19:20

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı Trabzonspor maçı için otelden stada uğurladı. Koç'un uğurlu yeleğini giymesi dikkat çekerken Jorge Jesus'a sarıldığı anlar da objektiflere yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'e 15. haftada lider olarak giriş yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından açılışı Trabzonspor maçıyla yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tüm takımı kaldığı otelden stada uğurladı.

JESUS'A SARILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Ali Koç, Portekizli hoca Jorge Jesus'a adeta sımsıkı sarıldı. Başkan ile hocanın arasındaki samimi anlar dikkat çekti.

Ali Koç uğurlu yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldı

KAZANDIRAN YELEK

Başkan Ali Koç'un giydiği yeleğe de yorum yağdı. Jorge Jesus'un Portekiz'de ikna edildiği gün ve derbi galibiyetinde Başkan, bu yeleği giymişti. Koç, Trabzon'da da bu ritüelini bozmadı.

Ali Koç uğurlu yeleğiyle takımı böyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarıldı
Ali Koç, Jorge Jesus'la ilk görüşmesinde de aynı yeleği giymişti.
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Son Dakika Spor Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti - Son Dakika
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