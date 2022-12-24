Spor Toto Süper Lig'e 15. haftada lider olarak giriş yapan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından açılışı Trabzonspor maçıyla yaptı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tüm takımı kaldığı otelden stada uğurladı.
Başkan Ali Koç, Portekizli hoca Jorge Jesus'a adeta sımsıkı sarıldı. Başkan ile hocanın arasındaki samimi anlar dikkat çekti.
Başkan Ali Koç'un giydiği yeleğe de yorum yağdı. Jorge Jesus'un Portekiz'de ikna edildiği gün ve derbi galibiyetinde Başkan, bu yeleği giymişti. Koç, Trabzon'da da bu ritüelini bozmadı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları Trabzonspor maçına kazandıran yeleğiyle yolcu etti! Jorge Jesus'a sımsıkı sarılması dikkat çekti - Son Dakika