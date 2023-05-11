Senegalli yıldız topçu Mane, Süper Lig'e geliyor!

Sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Sadio Mane hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Akşam'ın haberine göre; Sadio Mane için Fenerbahçe harekete geçti.

NABIZ YOKLAMASI

İhtişamlı Liverpool kariyeri sonrası Almanya'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu, takım içerisinde birçok sorun yaşadı ve formasını kaybetti. Bir süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen yıldız oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmayı planlarken Fenerbahçe'nin Sadio Mane'nin durumunu hem kulübüne hem menajerine sorduğu öğrenildi.

BAYERN ELDEN ÇIKARACAK

Sadio Mane için sezon başında Liverpool'a 32 milyon euro ödeyen Bayern, 20 milyon euro seviyelerinde bir bedele futbolcuyu bırakabilir. Sarı-Lacivertliler çetin bir pazarlıkla Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

36 MAÇTA 12 GOL

Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane, Bayern Münih forması ile 36 resmi maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.