Fenerbahçe Beko Avrupa'da 683. Maçına Çıkıyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak.

AA'nın THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonunun başlamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin son bölümünde, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa kupalarındaki performansına ilişkin detaylar ele alındı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 682 karşılaşmada 382 galibiyet aldı, 300 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına 1959-1960 sezonunda çıktı. FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucunda hükmen galibiyetler aldı.

Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan Fenerbahçe, iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi THY Avrupa Ligi 480 271 209 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5 FIBA Avrupa Ligi 18 9 9 Kupa Galipleri Kupası 6 3 3 Saporta Kupası 52 26 26 Koraç Kupası 64 35 29 Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7 FIBA Avrupa Kupası 40 28 12 TOPLAM 682 382 300

THY Avrupa Ligi'nde 480 maç

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 480 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 271 galibiyet elde etti, 209 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

THY Avrupa Ligi'nde 6 kez Dörtlü Final oynadı, 1 defa şampiyon oldu

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde 6 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i, finalde de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2024'te son 4 takım arasında yer aldı. Fenerbahçe, 2015, 2019 ve 2024'te dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.