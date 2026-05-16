Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji\'ni Yendi

Fenerbahçe Beko: 86-96

İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10

FENERBAHÇE BEKO: Melli 5, Tucker 7, Tarık Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, de Colo 10, Silva 17, Onuralp Bitim 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 40-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30'uncu hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olduğu maçtan 96-86 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Süper Ligi lider tamamladı. Beşiktaş GAİN 2'nci, Bahçeşehir Koleji ise 3'üncü sırada yer aldı.