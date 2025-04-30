SALON: Adidas Arena
HAKEMLER: Milan Nedovic, Carlos Peruga Embid, Jordi Aliaga
PARİS BASKETBALL: Shorts 29, Malcolm 3, Hifi 24, Ward 7, Cavaliere 4, SY 3, Herrera 6, Kratzer, LO 2, Hayes 8, Jantunen, Ouattara 2
FENERBAHÇE BEKO: McCollum 8, Baldwin 8, Nigel Hayes-Davis 18, Tarık Biberoviç 21, Hall 9, Pierre 8, Guduric 14, Bango 6, Colson 2, Birch 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
DEVRE: 40-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63
NORMAL SÜRE: 80-80
EuroLeague Play-Off serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketball'u normal süresi 80-80 biten maçta 98-88 mağlup etti ve Final-Four'a katılmaya hak kazandı. Seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip ilk iki maçta sahasında Paris Basketball'u 83-78 ve 89-72'lik skorlarla mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip maçın uzatma bölümünde 28 sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberoviç 21 sayı kaydetti ve takımın en skorer ismi oldu. EuroLeague 2025 Final Four 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da oynanacak. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four'a Yükseldi - Son Dakika
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