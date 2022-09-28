Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşıyor

Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.

ANADOLU EFES, KUPAYI EN FAZLA MÜZESİNE GÖTÜREN TAKIM

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.