Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya karşı, Feyenoord maçında farklı galibiyete imza atan 11'i tercih etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Göztepe mücadelesinde sahaya sürdüğü 11'inden bugün 1 değişikliğe gitti. Sakatlığı nedeniyle İzmir'deki maçta kadroda bulunmayan Mert Müldür, Yusuf Akçiçek'in yerine görev aldı. Mourinho, 5-2 kazanılan Feyenoord müsabakasındaki 11'i tercih etti. Kanarya'da tek eksik sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Cenk Tosun. Deneyimli forvetin yerine UEFA listesine dahil edilen Cengiz Ünder kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

Mert Müldür 11'e döndü

Feyenoord ile oynanan rövanş maçında sakatlık yaşayan ve Göztepe maçında kadroda olmayan Mert Müldür takıma döndü. Son yapılan antrenmanlarda tüm çalışmalarda yer alan milli futbolcu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Portekiz ekibine karşı 11'de sahaya çıktı.

12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği

Kadıköy'de 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi. Eski format olan grup aşaması ve günümüzde uygulanan lig aşaması dışında play-off turlarında çalan Şampiyonlar Ligi müziği, Kadıköy'de son olarak 21 Ağustos 2013'te Arsenal ile oynanan karşılaşmada çalındı. Benfica maçının seremonisinde Devler Ligi'nin bayrağı orta yuvarlakta dalgalanırken, marşla birlikte tribünler de coşku yaşandı.

Taraftarlardan yoğun destek

Bu sezon iç sahada ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord karşısına çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldururken, alınan farklı galibiyette de önemli rol oynamıştı. Sarı-lacivertliler evindeki ikinci maça da yine Avrupa müsabakasında çıktı. Müsabakanın biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar maçın başlamasına yakın tribünleri doldururken, ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünleri çağırdı ve tezahüratlarla maça hazırladı. Seremoninin ardından başlama düdüğüyle birlikte desteğini artıran taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Tribünlerden Gazze çağrısı

İki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla çıkmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, "Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

Kerem Aktürkoğlu'na ilgi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Kadıköy'de ilgi gösterildi. Özellikle küçük yaştaki bazı sarı-lacivertli taraftarlar Kerem'in ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyuncuya seslendi. Minik bir taraftar ise Kerem'den forma isteğinde bulunsa da oyuncunun o bölüme gelmemesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL