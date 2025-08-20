Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor
20.08.2025 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mourinho, Benfica maçında 5-2 kazandığı Feyenoord karşılaşmasının 11'ini sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya karşı, Feyenoord maçında farklı galibiyete imza atan 11'i tercih etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Göztepe mücadelesinde sahaya sürdüğü 11'inden bugün 1 değişikliğe gitti. Sakatlığı nedeniyle İzmir'deki maçta kadroda bulunmayan Mert Müldür, Yusuf Akçiçek'in yerine görev aldı. Mourinho, 5-2 kazanılan Feyenoord müsabakasındaki 11'i tercih etti. Kanarya'da tek eksik sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Cenk Tosun. Deneyimli forvetin yerine UEFA listesine dahil edilen Cengiz Ünder kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

Mert Müldür 11'e döndü

Feyenoord ile oynanan rövanş maçında sakatlık yaşayan ve Göztepe maçında kadroda olmayan Mert Müldür takıma döndü. Son yapılan antrenmanlarda tüm çalışmalarda yer alan milli futbolcu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Portekiz ekibine karşı 11'de sahaya çıktı.

12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği

Kadıköy'de 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin hemen ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen 2014-2015'te Avrupa'ya gidemedi. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi. Eski format olan grup aşaması ve günümüzde uygulanan lig aşaması dışında play-off turlarında çalan Şampiyonlar Ligi müziği, Kadıköy'de son olarak 21 Ağustos 2013'te Arsenal ile oynanan karşılaşmada çalındı. Benfica maçının seremonisinde Devler Ligi'nin bayrağı orta yuvarlakta dalgalanırken, marşla birlikte tribünler de coşku yaşandı.

Taraftarlardan yoğun destek

Bu sezon iç sahada ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord karşısına çıkan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldururken, alınan farklı galibiyette de önemli rol oynamıştı. Sarı-lacivertliler evindeki ikinci maça da yine Avrupa müsabakasında çıktı. Müsabakanın biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar maçın başlamasına yakın tribünleri doldururken, ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünleri çağırdı ve tezahüratlarla maça hazırladı. Seremoninin ardından başlama düdüğüyle birlikte desteğini artıran taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

Tribünlerden Gazze çağrısı

İki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla çıkmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, "Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

Kerem Aktürkoğlu'na ilgi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Kadıköy'de ilgi gösterildi. Özellikle küçük yaştaki bazı sarı-lacivertli taraftarlar Kerem'in ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyuncuya seslendi. Minik bir taraftar ise Kerem'den forma isteğinde bulunsa da oyuncunun o bölüme gelmemesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Mert Müldür, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Feyenoord, Politika, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:33:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Benfica ile karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.