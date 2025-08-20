Fenerbahçe, Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde Buluştu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde Göztepe ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek'i yedek soyundurdu. Sakatlığı nedeniyle İzmir deplasmanında yer almayan Mert Müldür, sakatlığının atlatmasının ardından Benfica karşısında Yusuf'un yerine tekrar ilk 11'e döndü.

Benfica karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, 3'lü savunmasını Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Kanatlarda Nelson Semedo ile Archie Brown görev alırken, orta sahada Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, gol yollarında ise Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

Mourinho 3'lü savunmadan vazgeçmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica karşısına da 3'lü savunmayla çıktı.

Hem hazırlık döneminde hem de resmi maçlarda 3'lü sistemle takımını sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, Benfica karşısında da aynı formasyona devam etti.

Tek eksik Cenk Tosun

Fenerbahçe, Benfica karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

Fenerbahçe'de Cenk'in yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.

12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadele uzun süren bir hasreti sonlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çalındı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti.

Söz konusu müsabakanın ardından Kadıköy'de 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu.

Kerem, Benfica'da ilk 11'de başladı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Benfica formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Uzun süredir sarı-lacivertlilere transferi gündeminde bulunan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde maçın havasını yaşadı.

Müsabaka öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

17'si yabancı 233 basın mensubu görev yaptı

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadeleye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da oynanan müsabakada 17'si farklı ülkeden olmak üzere toplamda 233 basın mensubu görev yaptı.

Karşılaşmada Portekiz'den 11, Brezilya'dan 2, İsrail ve Avusturya'dan birer, KKTC'den 2 olmak üzere 233 muhabir ve yazar ile foto muhabiri akreditasyon yaptırdı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki müsabakada yoğun güvenlik tedbirleri dikkati çekti.

Müsabakanın başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar, polisler tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkarıldı. Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı.

Stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlenirken, çok sayıda polis maçta görev yaptı.

Filistin'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Filistin'i unutmadı.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde "Stop The Genocide In Gaza! Free Palestine!" pankartı açıldı.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımı Benfica maçında yalnız bırakmadı.

Başkan Koç, maçı protokol tribününde yöneticilerle birlikte takip etti.

Ali Koç, Rui Costa ve yöneticileri evinde ağırladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticiler, Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile yöneticilerini ağırladı.

Başkan Koç'un evinde düzenlenen dostluk yemeğine Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Benfica Başkanı Rui Costa ve yönetim kurulu üyeleri ile UEFA delegesi Peter Palencik katıldı.

Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Başkan Koç burada yaptığı konuşmada, "Benim için Benfica çok önemli bir takım çünkü başkan olduktan sonra UEFA'daki ilk maçımızı Benfica ile oynadık. Rui Costa ile tanıştık ve arkadaş olduk. Kendisini ve yöneticilerini evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu ilk kez oluyor. Lizbon, İstanbul'a çok benzeyen bir şehir. Benfica Kulübüne baktığınızda yapısıyla Fenerbahçe'ye çok benziyor. Rui Costa yakın arkadaşım. Geldiği için teşekkür ederim. Benim için hak eden kazansın demek çok zor ama kim kazanırsa kazansın dostluğumuz devam etsin. Benfica'nın kalbimde sıcak bir yeri var. 3 yıl üst düzey görev yapan Mario Branco, Benfica'ya gitti. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rui Costa ise şunları kaydetti:

"Ali Koç benim Avrupa Kulüpler Birliğinden çalışma arkadaşım. Tüm yönetime teşekkürler. Umarım biz de Lizbon'da çok güzel ağırlarız. Bu maçı oynayacak olmaktan dolayı çok mutlu değilim çünkü kendisi iyi dostum ama futbol böyle bir şey. Kendileriyle lig aşamasında karşılaşmayı tercih ederdik. Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Yarın başka bir gün ve Ali ile arkadaşlığımız, 2 kulüp arasındaki dostluk devam edecek. Dünyanın ve Avrupa'nın 2 büyük kulübünün bu turda eşleşmesi adil değil."