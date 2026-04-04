Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL