Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi: Mourinho'nun Hedefi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi: Mourinho'nun Hedefi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayarak bu sezondaki derbi galibiyetini almak istiyor.

03.05.2025 10:08
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

4 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Mourinho, ilk derbisini kazanmak istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi: Mourinho'nun Hedefi - Son Dakika

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