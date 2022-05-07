Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı

07.05.2022 19:23

Fenerbahçe, yarın konuk olacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın konuk olacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdi.

Saat 16.00 itibarıyla taraftarın alındığı Ülker Stadyumu'na, aynı gün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sergilenen 28 şampiyonluk kupası de getirildi. Başkan Ali Koç ve yönetim ile divan kurulu üyeleri de statta yerlerini aldı. 20 bine yakın taraftarın meşaleler, sloganlarla destek verdiği oyuncular ve teknik ekip, sahaya, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının olduğu beyaz tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana başlamadan önce 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupasıyla kameralara poz verdi. Taraftarların çağrılarına karşılık veren oyuncular, tribünlere giderek taraftarı selamladı.

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda ise futbolcular ısınma, pas, koşu ve çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler antrenmana katılmadı. Antrenmanın bitmesinin ardından bazı futbolcular taraftarlara, giydikleri tişörtleri hediye etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünde meşaleler ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. Açılan bir pankartta Trabzonspor'a gönderme yapıldı. Maraton tribününe konulan dev bir pankartta ise "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı - Son Dakika


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