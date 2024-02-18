Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti

Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 100-91 mağlup etti

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 100-91 yenerek galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin başarılı performansıyla Collier 31, McBride 24 ve Sevgi Uzun 13 sayıyla öne çıktı. Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu ise Evans oldu.

18.02.2024 20:57  Güncelleme: 20:58
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Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Alper Gökçebel, Benhür İrcel, Furkan Keseratar

Fenerbahçe: Collier 31, McBride 24, Anderson 7, Şerife Alperi Onar 8, Meesseman 10, Sevgi Uzun 13, İdil Saçalır 5, Selin Rachel Gül 2

Başantrenör: Valerie Garnier

Beşiktaş: Evans 35, Lazic 9, Li 10, Elif Bayram 22, Krivacevic 9, Melek Uzunoğlu 4, Şuğranur Hatice Sönmez 2

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. periyot: 26-29 (Beşiktaş lehine)

Devre: 55-53 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 76-68 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle oyundan çıkan: Krivacevic (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 100-91 mağlup etti - Son Dakika
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