Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

27.02.2022 14:05

- Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

- Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

İSTANBUL - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kadın futbol müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne bir grup siyah-beyazlı taraftar, stat dışından meşale ve yabancı madde attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. haftası A Grubu'nda Fenerbahçe konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne, stat dışındaki bir grup siyah-beyazlı taraftar, meşale ve yabancı madde attı. Tribünlerde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik güçlerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 14:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünlerde gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement