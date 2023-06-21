UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova); Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor ise CFR Cluj (Romanya) ile karşı karşıya gelecek.
İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
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