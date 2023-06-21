Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

21.06.2023 14:36

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi sonucunda Fenerbahçe, La Fıorita 1967-Zimbru Chısınau; Beşiktaş, Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle, Adana Demirspor ise Cluj ile karşı karşıya gelecek. İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.

RAKİPLER DİŞİMİZE GÖRE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova); Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)- Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Adana Demirspor ise CFR Cluj (Romanya) ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İkinci ön elemede ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

YORUMLAR (5)
  • Kılıç Bey: at gözlüğü takmış fenerli kardeşim lütfen çıkart da avrupaya odaklanın ,gs ye rakip olacağız diye avrupada adınızı bilen yok .....o kendini biliyoooo Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Fenerbahçe avrupadan erken elense daha iyi önemli olan liğ Cevap Yaz 12 31 Yayından Kaldır
  • Umit Yücel: O yol zaten vardı kullandığım bir yoldu. Sadece düzeltme yapılıyor Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor! İşte ekiplerimizin muhtemel rakipleri

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Hakan Fidan, İngiltere'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
16:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü
16:26 Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti
16:22 Son Dakika: Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti
16:20 Emre Taşdemir Galatasaray'dan Ayrıldı
16:15 Emre Taşdemir, Galatasaray'a veda etti: Haklarınızı helal edin
16:11 Florida'da Dev Afrika Salyangozları Karantinaya Alındı
16:09 Florida'yı Dev Afrika Salyangozları istila etti! Bazı mahalleler karantinaya alındı
16:00 Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun'un karşılıklı dans ettiği anlar büyük alkış aldı
15:59 Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 16:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement