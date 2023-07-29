Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Tete için harekete geçti: 3.5 milyon önerdiler, talep ise 6 milyon euro

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Tete'yle görüşmelere başladı. Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif edildiği Tete'nin ise 6 milyon euro net maaş istediği öne sürüldü.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan ve bonservisini eline alan genç yıldız, menajeriyle birlikte sarı-lacivertlilerle masaya oturdu. 25 milyon piyasa değeri olan sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'den 6 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi mücadelede 40 gol atıp 25 de asist kaydetti. Başarılı futbolcunun bu karnesi dikkat çekiyor.