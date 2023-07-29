Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Tete için harekete geçti: 3.5 milyon önerdiler, talep ise 6 milyon euro - Son Dakika
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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Tete için harekete geçti: 3.5 milyon önerdiler, talep ise 6 milyon euro

29.07.2023 11:52

Galatasaray'dan Wilfried Zaha çalımı yiyen Fenerbahçe gözünü 23 yaşındaki Brezilyalı Tete'ye dikti. Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete, Fenerbahçe ile masaya oturdu. Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon euro teklif ettiği Tete'nin ise 6 milyon euro maaş istediği belirtilirken, genç yıldızın piyasa değerinin 25 milyon euro olduğu biliniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Tete'yle görüşmelere başladı. Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif edildiği Tete'nin ise 6 milyon euro net maaş istediği öne sürüldü.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Shakhtar Donetsk'ten ayrılan ve bonservisini eline alan genç yıldız, menajeriyle birlikte sarı-lacivertlilerle masaya oturdu. 25 milyon piyasa değeri olan sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'den 6 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi mücadelede 40 gol atıp 25 de asist kaydetti. Başarılı futbolcunun bu karnesi dikkat çekiyor.

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  • Gürhan TUNALI: Tete Türkiye ye gelirse tozu dumana katar. Seneye en az 50 milyon euro ya Real e gider... Cevap Yaz 18 8 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Tete için harekete geçti: 3.5 milyon önerdiler, talep ise 6 milyon euro - Son Dakika
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