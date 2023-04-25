Fenerbahçe, büyük bir fırsatı tepti! Süper Lig tarihinde böylesini görmediler

Herkes 14 Mayıs'ı konuşuyor ama onların derdi başka! Yunan gazeteden skandal manşet

İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında büyük fırsat tepen Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilki yaşadı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi. (İstanbulspor ve Ümraniyespor)

20 YIL SONRA AYNI SENARYO

İstanbulspor ve Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2002-2003'ten (3 maç) bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Öte yandan İstanbulspor ise, Ağustos 2003'ten bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.