Fenerbahçe, büyük bir fırsatı tepti! Süper Lig tarihinde böylesini görmediler - Son Dakika
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Fenerbahçe, büyük bir fırsatı tepti! Süper Lig tarihinde böylesini görmediler

25.04.2023 10:28

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 kalarak yenişemedi. 20 yıl sonra bir ilki deneyimleyen Sarı-Lacivertli ekip, 2002-2003 sezonundan bu yana ilk defa Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ayrıca, Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan kendi sahasında çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 3 gol gördü.

İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında büyük fırsat tepen Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilki yaşadı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi. (İstanbulspor ve Ümraniyespor)

20 YIL SONRA AYNI SENARYO

İstanbulspor ve Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2002-2003'ten (3 maç) bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Öte yandan İstanbulspor ise, Ağustos 2003'ten bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.

Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar
Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar
Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar
Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Bir Beşiktaş sevdalısı olan ben derimki; büyük Beşiktaş'ın şampiyonluk konusu olur mu? Şu an net değil. Ancak cinconun şampiyon olmasını istemeyen ben yine derimki: keşke FB yi yenmeseydik. Bu durum onların irtifa kaybetmesine sebep oldu. Üzgünüm FB... Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, büyük bir fırsatı tepti! Süper Lig tarihinde böylesini görmediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, büyük bir fırsatı tepti! Süper Lig tarihinde böylesini görmediler - Son Dakika
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