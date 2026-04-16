Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 48. Randevu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 48. Randevu

16.04.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile lig tarihindeki 48. maçına çıkıyor. İki takım arasında 16 son mücadelede Fenerbahçe 15 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

Kadıköy'deki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar taraftarı önünde 23 maç oynadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçların 18'inden galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz temsilcisi, 2 müsabakada 3 puana uzanmayı başardı.

Fenerbahçe bu maçlarda 53 gol sevinci yaşarken Çaykur Rizespor, rakibinin filelerini 20 kez havalandırdı.

Tekrar edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Son 16 maçta beraberlik çıkmadı

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada Fenerbahçe, 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 51 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 16 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:21:31. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 48. Randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.