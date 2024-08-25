Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor\'u 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Ligin 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Fred'in 3 gol attığı maçta Fenerbahçe farklı galip geldi.

25.08.2024 23:55
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Trendyol Süper Ligin 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fenerbahçe adına verilen korner vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic'in ortasında Jayden Oosterwolde'nin, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

52. dakikada Dusan Tadic'in kornerden ortasını karşılayan David Akintola'dan seken topta vuruşunu yapan Saint Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

53. dakikada topla buluşan Edin Dzeko, ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

61. dakikada Saint Maximin'in ara pasıyla topu önüne alan Fred'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

65. dakikada ceza sahası içerisinde kadar sokulan Edin Dzeko'nun vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Pozisyonun devamında seken topa Fred'in bekletmeden vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

66. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dusan Tadic'in vuruşunda top Çaykur Rizesporlu Khusniddin Alikulov'a çarparak filelerle buluştu. 0-5

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 67), Attila Mosci, Khusniddin Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Mithat Pala dk. 79), İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou (Amir Hadziahmetovic dk. 61), David Akintola, Dal Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 67), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 61), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Becao dk. 70), Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Levent Mercan dk. 80), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 78), Sebastian Szymanski, Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 70), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 70)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Cenk Tosun, Bartuğ Yılmaz, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Fred (dk. 16, 61 ve 65), Edin Dzeko (dk. 53), Khusniddin Alikulov (dk. 66 k.k.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Khusniddin Alikulov, David Akintola (Çaykur Rizespor) Fred, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe) - RİZE

Kaynak: İHA

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