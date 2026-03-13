Fenerbahçe'de 4 Değişiklikle Karagümrük'e Çıktı

13.03.2026 20:23
Tedesco cezası nedeniyle kulübede yok, Fenerbahçe 6 eksikle Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleci Ederson'u cezası nedeniyle oynatamazken, Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown'u yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Fred Rodrigues ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fatih Karagümrük karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Tedesco, dörtlü savunmasını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues'e şans veren Tedesco, hücumda ise Kerem Aktükroğlu ve Sidiki Cherif'i görevlendirdi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Anthony Musaba, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.

Tedesco ve kardeşi kulübede yer almadı

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı.

Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

6 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra tedavileri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.

Asensio ve Nene riske edilmedi

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük karşısında riske edilmedi.

Ağrısı bulunan her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Skriniar yine takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Fatih Karagümrük karşısında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Skriniar, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve ligde Samunspor maçlarında da kulübede yer almıştı.

Kaptan Fred

Fenerbahçe'de müsabakaya kaptan olarak Fred çıktı.

Brezilyalı futbolcu, takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar'ın yokluğunda pazubandı koluna geçirdi.

Kaynak: AA

