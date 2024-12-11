Fenerbahçe'de 4 eksik, Mourinho 4 değişiklik yaptı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi. UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao karşısında bu futbolcuların yerlerine En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Athletic Bilbao maçına Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile başladı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemedi.

Hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almadı.

Bakan Bak ve UEFA Başkanı Ceferin de maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin maçı de statta takip etti.

Bakan Bak ve Ceferin, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile protokol tribününde izledi.

Çağlar Söyüncü 1 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara döndü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev alamamıştı.

Bellona Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Slavia Prag müsabakalarında formasında uzak kalan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao karşılaşmasında kadrodaki yerini aldı.

Taraftardan destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tek tek çağırarak alkışladı.