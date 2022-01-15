Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı

Çarçamba günü Altay, Cumartesi günü ise Sivasspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin kalesi alarm veriyor. Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer, Antalyaspor karşılaşmasından sedye ile ayrıldı.
Yarın MR'ı çekilecek Berke'nin bu hafta oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimali zayıf görülüyor. Antalyaspor karşılaşmasında Berke'nin yerine geçen Osman Ertuğrul Çetin'e görev düşebilir.
2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'de ilk Süper Lig maçına çıktı. 18 yaşındaki kaleci Altay ve Sivasspor maçlarında kaleyi koruması muhtemel isim.
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