Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe\'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısı 8 bini geçti. Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için Aykut Kocaman iddiası gündeme geldi. Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Sadettin Saran'ın başkanlık için aday olacağı iddia ediliyor. Saran'ın, futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmayı planladığı belirtiliyor.

20.05.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısının 8 bini geçtiği öne sürülürken, çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için ortaya atılan Aykut Kocaman iddiası bomba etkisi yarattı.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Mvcut başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıklamıştı. Hemen seçim isteyen kongre üyelerinin imza kampanyası ise devam ediyor. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEMDE

Çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun yanı sıra Sadettin Saran'ın da başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Saran futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.

Hakan Bilal Kutlualp, Aykut Kocaman, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halis demir:
    gitti yine şampiyonluk 17 9 Yanıtla
  • Cem BASARAN:
    Her dönem ismi Gündeme gelen ve ilk Krizde gönderilen Nöbetci teknik direktör Aykut Kocaman :) Ayrıca Morinyo'yu gönderip, Aykut dan medet ummak da Nasıl bir mantık. O da ayrı bir enteresan mevzu 12 5 Yanıtla
  • yasin asan:
    Bombaya bakale :) 11 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Aykut yada İsmail gerisi yalan yabancı bu ülkede başarılı olamaz 2 3 Yanıtla
  • 123456:
    üzerine oturdukları yerden haber yapiyorlar sonra da kendileride inaniyorlar 4 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    heh gine eskiye dönüş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Alanya’da turiste şezlong dayağı İşletmenin kapısına mühür vuruldu Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
16:14
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
15:57
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
Terörle anılan bölgede petrol sevinci
15:55
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 11:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.