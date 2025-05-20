Fenerbahçe\'de Aykut Kocaman bombası

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü genel kurul için topladıkları imza sayısının 8 bini geçtiği öne sürülürken, çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan sarı-lacivertliler için ortaya atılan Aykut Kocaman iddiası bomba etkisi yarattı.
Mvcut başkan Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıklamıştı. Hemen seçim isteyen kongre üyelerinin imza kampanyası ise devam ediyor. İmza verenlerin sayısının 8 bini aştığı belirtildi.
Çok adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun yanı sıra Sadettin Saran'ın da başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, Saran futbol aklı olarak Aykut Kocaman ile çalışmak istiyor.
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