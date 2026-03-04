Fenerbahçe\'de deprem! Kupadan da elenebilirler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kupada yoluna devam edebilmek için kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak zorunda.

MAÇ GAZİANTEP'TE OYNANACAK

Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından kupada moral bulmayı hedefliyor.

DİREKT TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Kupaya sahasında aldığı Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında galibiyet elde etmişti. Grubunda üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'nin doğrudan üst tura çıkabilmesi için Gaziantep FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

BERABERLİK ELENME RİSKİ DOĞURABİLİR

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Fenerbahçe için elenme ihtimali ortaya çıkacak. Kocaelispor ya da Çaykur Rizespor'un kazanması durumunda sarı-lacivertliler grubu dördüncü sırada tamamlayarak kupaya veda edebilir. Ancak maçın berabere bitmesi ve diğer iki takımın kazanamaması halinde Fenerbahçe en iyi üçüncü olarak üst tura çıkabilecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip Gaziantep deplasmanına önemli eksiklerle gidecek. Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.