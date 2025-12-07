Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu - Son Dakika
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe\'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu
07.12.2025 19:30
Fenerbahçe\'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu
Ligde RAMS Başakşehir'e takılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki farkı koruyamadı ve fark 3'e çıktı. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz performansıyla yine eleştirilerin hedefi oldu. Taraftarlar, milli oyuncuyu Galatasaray maçının ardından RAMS Başakşehir karşısında da gösterdiği etkisiz oyunu nedeniyle topa tuttu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, son 2 haftada 4 puan kaybetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E ÇIKTI

Galatasaray'ın Samsunspor'a karşı kazanması, Fenerbahçe'nin ise RAMS Başakşehir'e takılmasının ardından lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 3'e çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YOKLARI OYNADI

Fenerbahçe'de Semedo'nun sakatlanmasının ardından oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, son Galatasaray derbisinde olduğu gibi yine yokları oynadı. Zorlu maçta 29 kez topla buluşan milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmazken, kilit pas denemelerinde de başarılı olamadı. 8 kez ikili mücadeleye giren Kerem, sadece 1'inden galip ayrılabildi.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncuya bu performansı sonrası sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, ''Galatasaray maçında da yoksun bu maçta da. Hangi maçta oynayacaksın?'', ''Geldiğinden beri tek başına alıp kazandırdığı maç yok'', ''Topu ayağında tutmaya korkuyor'' yorumları yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Elvan Bayram Elvan Bayram:
    Gs ye çalım attık diye aldığınız bütün oyuncular balon çıktı :)) 118 12 Yanıtla
    Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    siz ne içiyorsunuz la kerem benfica nin oyuncusu haramzadeler le ne alakası var zamanında satmissiniz gitmiş 5 22
  • poyraz can poyraz can:
    rezil olarak ayrılacaksın 93 10 Yanıtla
  • Samet Samet:
    Dikişi tutmadı çakma cimbomlunun 78 7 Yanıtla
  • Bilişim Hurda Bilişim Hurda:
    Galatasaray ve benfica boşuna mı gönderdi sanıyoedunuz. Sazan gibi atladı Ali koç 72 4 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    el nesriyi 2 sezondur idare ediyorsunuz sismedinizmi.kerem e de sabır gösterin sahio çıkın ne demişti Türkiye'nin en şerefli kulübü demişti.serefin kimde olduğu nu sen bilemezsin kerem 65 9 Yanıtla
