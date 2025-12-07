Fenerbahçe\'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, son 2 haftada 4 puan kaybetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E ÇIKTI

Galatasaray'ın Samsunspor'a karşı kazanması, Fenerbahçe'nin ise RAMS Başakşehir'e takılmasının ardından lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 3'e çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YOKLARI OYNADI

Fenerbahçe'de Semedo'nun sakatlanmasının ardından oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, son Galatasaray derbisinde olduğu gibi yine yokları oynadı. Zorlu maçta 29 kez topla buluşan milli futbolcu, hiç şut denemesinde bulunmazken, kilit pas denemelerinde de başarılı olamadı. 8 kez ikili mücadeleye giren Kerem, sadece 1'inden galip ayrılabildi.

TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncuya bu performansı sonrası sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, ''Galatasaray maçında da yoksun bu maçta da. Hangi maçta oynayacaksın?'', ''Geldiğinden beri tek başına alıp kazandırdığı maç yok'', ''Topu ayağında tutmaya korkuyor'' yorumları yapıldı.