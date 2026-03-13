Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı

13.03.2026 22:22
Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu, maçın ardından tam kadro acil durum toplantısına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır bir yara aldı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve maç fazlasıyla rakibinin 4 puan gerisinde kaldı.

MAÇ SONUNDA ACİL DURUM TOPLANTISI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kaybedilen maç sonrasında apar topar harekete geçti. Şu sıralarda tam kadro acil durum toplantısı yapan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın radikal kararlar alması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ali fuat murat ali fuat murat:
    Ramazandan sonra yaparsınız acele etmeyin. Berbat yönetim berbat futbol. 17 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Vahhh hakemlik bir şey de olmadı 5 2 Yanıtla
  • haluk akdemir haluk akdemir:
    çekin Kokoyu 2 2 Yanıtla
  • haluk akdemir haluk akdemir:
    Karagümrük'ün penaltısı verilmedi kırmızı kartlar verilmedi. fenerasyon başkanı mener hakkı başkanı mhk sahibi menerrumu iyi destekliyor. 1 2 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Bence Sadettin saran i takımı sabote et seni salalim dediler,oda tmm dedi,2 stoper 2 santrafor lazım ken 2 stoper 3 santrforu satıp yerine adam almayarak takımı sabote etti ,bunu aklı başında hickimse yapmazdı resmen sabotaj 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
