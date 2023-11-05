Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa ile ilgili gelen önergeyi kabul etti.
Önergede Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da değil, Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması oylamaya sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar Fenerbahçe yönetimi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Galatasaray cephesi de maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını istemezken, TFF yaptığı açıklamada iki takımın Süper Kupa için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşılaşacağını belirtmişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de kurul Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti! Ya Atatürk Olimpiyat ya da 19 Mayıs Stadı - Son Dakika