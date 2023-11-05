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Fenerbahçe'de kurul Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti! Ya Atatürk Olimpiyat ya da 19 Mayıs Stadı - Son Dakika

Fenerbahçe'de kurul Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti! Ya Atatürk Olimpiyat ya da 19 Mayıs Stadı

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:40

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da değil, Atatürk Olimpiyat ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönündeki önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa ile ilgili gelen önergeyi kabul etti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Önergede Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da değil, Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması oylamaya sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar Fenerbahçe yönetimi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

DEV MAÇ 29 ARALIK'TA

Galatasaray cephesi de maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını istemezken, TFF yaptığı açıklamada iki takımın Süper Kupa için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşılaşacağını belirtmişti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kurul Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti! Ya Atatürk Olimpiyat ya da 19 Mayıs Stadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kurul Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti! Ya Atatürk Olimpiyat ya da 19 Mayıs Stadı - Son Dakika
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