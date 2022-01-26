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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!

26.01.2022 01:00
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!

Fenerbahçe'de Pereira döneminde zaman zaman yedek kulübesine çekilen ve ikinci yarılarda oyundan çıkarılan Mesut Özil'in yıldızı, İsmail Kartal'la da barışmadı. Son olarak Antalyaspor maçında oyundan alınırken şaşkınlık yaşayan Özil'le ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü yıldızın sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılarak, ABD ekibi Inter Miami'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansa ulaşamayan Mesut Özil sezon sonunda sarı-lacivertli takıma veda edebilir. ABD ekiplerinin radarında olan dünyaca ünlü yıldız için Inter Miami'nin devrede olduğu iddia edildi.

EN GÜÇLÜ ADAY INTER MIAMI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sezon sonunda ABD'nin yolunu tutabilir. Sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil için en güçlü aday efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami.

Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Yeni takımı bile belli

34 MAÇTA 8 GOL VE 3 ASİST

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağladı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mesut Özil, Fenerbahçe, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! - Son Dakika Spor


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