Fenerbahçe\'de Mourinho\'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadro planlamasına dair kararlarına da vardı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE İSMAİL YÜKSEK KARARI

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile olası bir takasta adı geçen İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için Jose Mourinho, son kararını verdi.Kulübe yakın kaynaklara göre, Portekizli çalıştırıcı, her iki oyuncudan da vazgeçmek istemiyor. Mourinho'nun İrfan Can ve İsmail'i hem oyun tarzı hem de karakterleri nedeniyle çok beğendiği, gelecek sezon mutlaka faydalanmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon Fenerbahçe'de 42 maça çıkan İrfan Can, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İsmail Yüksek ise çıktığı 30 maçta 2 asistlik skor katkısı üretti.