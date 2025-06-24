Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe\'de Mourinho\'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
24.06.2025 17:55
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Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in gelecek sezonda takımda kalmasını istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadro planlamasına dair kararlarına da vardı.

İRFAN CAN KAHVECİ VE İSMAİL YÜKSEK KARARI

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile olası bir takasta adı geçen İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için Jose Mourinho, son kararını verdi.Kulübe yakın kaynaklara göre, Portekizli çalıştırıcı, her iki oyuncudan da vazgeçmek istemiyor. Mourinho'nun İrfan Can ve İsmail'i hem oyun tarzı hem de karakterleri nedeniyle çok beğendiği, gelecek sezon mutlaka faydalanmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon Fenerbahçe'de 42 maça çıkan İrfan Can, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İsmail Yüksek ise çıktığı 30 maçta 2 asistlik skor katkısı üretti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Soy:
    Uğurcan Çakır için İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek takası yok artık. Bırak İrfan'ı, İsmail'i Ugurcan Çakir için Mert Hakan'ı bile vermem. 10 6 Yanıtla
  • yılmaz teknal:
    Orta saha İsmail e kaldıysa ...Şimdiden geçmiş olsun... 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı - Son Dakika
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