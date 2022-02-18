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Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti! - Son Dakika

Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!

18.02.2022 09:23

15 dakika sahada kalan Arda 1 asist ve 2 gollük pas verdi. 21 kez başarılı ilk kontrol, 3/4 dribling, 4/5 kazanılan ikili mücadele, 12'de 12 pas isabeti yaptı. Genç yetenek neredeyse oyunun seyrini değiştirdi.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a evinde 3-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in gösterdiği performans taraftarları mest etti.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu! Arda Güler herkesi mest etti

YİNE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında gole ihtiyacı olduğu dakikalarda genç Arda oyuna girmiş ve kritik bir asist yapmıştı. Zajc'a asist yapan Arda, bu kez Avrupa'da Ferdi'yi besledi.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

15 dakika sahada kalan Arda 1 asist ve 2 gollük pas verdi. 21 kez başarılı ilk kontrol, 3/4 dribling, 4/5 kazanılan ikili mücadele, 12'de 12 pas isabeti yaptı.

66 DAKİKADA 2 ASİST

Bu sezon 66 dakika süre alan Arda Güler, 2 asist katkısı verdi. Vitor Pereira ile ilk kez kadroya dahil edilen Arda'yı Fenerbahçeliler izlemek için can attı. Dün oyuna girdiğinde alkışlar koptu.

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Slavia Prag, Arda Güler, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti! - Son Dakika Spor


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