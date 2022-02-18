Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a evinde 3-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in gösterdiği performans taraftarları mest etti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında gole ihtiyacı olduğu dakikalarda genç Arda oyuna girmiş ve kritik bir asist yapmıştı. Zajc'a asist yapan Arda, bu kez Avrupa'da Ferdi'yi besledi.
15 dakika sahada kalan Arda 1 asist ve 2 gollük pas verdi. 21 kez başarılı ilk kontrol, 3/4 dribling, 4/5 kazanılan ikili mücadele, 12'de 12 pas isabeti yaptı.
Bu sezon 66 dakika süre alan Arda Güler, 2 asist katkısı verdi. Vitor Pereira ile ilk kez kadroya dahil edilen Arda'yı Fenerbahçeliler izlemek için can attı. Dün oyuna girdiğinde alkışlar koptu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti! - Son Dakika Spor